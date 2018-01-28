再生家具競特賣標夯 國畫大師山水畫9.9萬成交

已故國畫大師黃君璧的山水畫作，最終以9萬9000元成交。（記者周彥妤攝）

2018-01-28 15:03

〔記者周彥妤／台北報導〕歲末年終將屆，台北市環境保護局今於內湖再生家具展示場舉辦「再生家具歲末年終回饋特賣會」，現場擺放千件以上家具，不乏50、60年代市面難尋的黑檀木、雞翅木等古早家具，擠滿數百位民眾選購競標，其中更有一副已故國畫大師黃君璧的山水畫作，最終以9萬9000元成交。

環保局現場也拍賣3件50、60年代的稀有古早家具，吸引民眾爭相競標，氣氛熱絡；其中，底價5000元的「黑檀木置物櫃」，以4萬6000元成交；底價6000元的「樟木化妝桌」，以1萬6000元成交；底價5000元的「雞翅木羅漢椅」，以3萬5000元成交。底價3000元的「八峻馬匾額」，則以2萬2500元成交價。

值得注意的是，現場還有一副已故國畫大師黃君璧的山水畫作，底價800元，最終以9萬9000元成交。得標者陳先生受訪表示，他專好蒐集古董、名畫，黃的簽名有特定簽法，可辨別此為真跡；黃君璧是蔣宋美齡的老師，其作品本來就不多，大幅畫作更是少之又少。

環保局再生家具領班陳世賢受訪表示，每年收取的家具達1萬6000至2萬件左右，類別包山包海，又以餐椅、客廳椅最多，珍貴的古早家具、腳踏車，年年都廣受民眾歡迎。陳世賢說，見到這些家具，找到喜歡它們的主人，是最快樂的事情，不少民眾買回去後，再發揮創意加以改造，也會拍下照片回來分享。若是收回的家具，發現無法維修，也會將其可用材料，作為教導民眾DIY維修家具的用途。

環保局表示，2月3日將於萬華再生家具展示場，舉辦第2場特賣會，民眾可前往選購。

歲末年終將屆，台北市環境保護局今於內湖再生家具展示場舉辦「再生家具歲末年終回饋特賣會」，現場擺放千件以上家具，不乏50、60年代市面難尋的黑檀木、雞翅木等古早家具，擠滿數百位民眾選購競標。者周彥妤攝）

歲末年終將屆，台北市環境保護局今於內湖再生家具展示場舉辦「再生家具歲末年終回饋特賣會」，現場擺放千件以上家具，不乏50、60年代市面難尋的黑檀木、雞翅木等古早家具，擠滿數百位民眾選購競標。（記者周彥妤攝）

底價5000元的「雞翅木羅漢椅」，以3萬5000元成交。（記者周彥妤攝）

底價3000元的「八峻馬匾額」，則以2萬2500元成交價。（記者周彥妤攝）