標個好牌旺年年！板橋監理站普重、普輕機車號牌29日起競標

2018-01-26 12:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕標個好牌旺年年！交通部公路總局台北區監理所板橋監理站29日上午8時起至31日上午9時止，於監理服務網辦理普通重型機車及普通輕型機車號牌公開競標，板橋監理站長王梅香說，第1級牌照號碼（四碼數字相同）如6666等，底價才3千元，特殊或個性車牌如0857（恁爸有錢）也可能拍出好價格。

標售號牌為普通重型機車代碼MQD第1、2、3 級號牌（MQD-0001~9999）；普通重型機車代碼MQC第二次標售第1、2級號牌（MQC-1111、2222、3333、5555、9999、1122、1133、1155、1166、1177、1188、1199、2233、2255、2277、2288、2299、3355、3366、3377、3388、3399、5566、5577、5588、5599、5678、6677、6688、6699、6789、7788、7799、8899共34面）；普通輕型機車代碼QAW第1、2、3 級號牌（QAW-7001~9999）。

監理站提醒民眾，普通輕機（汽缸排氣量50cc以下）號牌為綠底白字；普通重機（汽缸排氣量51cc至250cc）號牌為白底黑字，兩者號牌顏色及汽缸排氣量皆不同，而電動車因有電動車專屬號牌，不適用本次標牌內容，請勿標錯。

號牌級別及底價起標金額分為，第1級牌照號碼（四碼數字全相同者）如6666、8888、9999等，3千元即可起標！第2級牌照號碼（兩對相同後兩碼較前兩碼大者或順號者）底價2千元，如1166、2288、3399、5678、6789、8899等。第3級牌照號碼（第1、2級招標牌照號碼以外之號碼）底價2千元。

監理站提醒民眾，有意競標者請先至戶政機關申請自然人憑證，再上監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw）登錄成為會員後，即可參與競標。

王梅香提醒競標人，得標後不得跨區領牌，經完成網路轉帳繳費者，不得退費亦不得將該得標號牌轉讓他人，領牌時間自結標日次日起3個月內，請自行列印轉帳證明單、攜帶車主及車輛相關資料辦理領牌手續。逾3個月未申領牌照者，視同放棄得標領牌權利。