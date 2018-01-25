澎湖高麗菜王選拔即起報名 2月10日決戰烏崁

烏崁種高麗菜以個頭大聞名。（陳明宗提供）

2018-01-25 12:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖烏崁種高麗菜以個頭大聞名全台，繼去年首度舉辦高麗菜王比賽後，今年將再接再勵，2月10日舉辦「2018澎湖新高麗菜王競賽」活動，報名至2月9日下午1時截止。

冬季澎湖高麗菜是東北季風下老天所賜的禮物，代表澎湖人堅毅不服輸，不向惡劣環境低頭的個性，因大環境（鹽害、乾旱、天寒、風大）不利影響，生長緩慢，生長期長達半年，成品品質反而更優、更讚！每顆高麗菜採收時，平均重達5公斤以上，其品質也因鹽害刺激，使其細胞需分泌更多的醣份以平衡滲透壓，特別甘甜，也因灌溉井水多為硬水富含礦物質，使其組織高纖特別脆化。

今年配合烏崁社區元宵節燈會舉辦「澎湖新高麗菜王」競賽，希望凝聚社區民眾向心力及農民對種植高麗菜產業之興趣，進而能提升種植技術及產能。並打響高麗菜地方特色。間接協助農民有效解決澎湖冬季高麗菜盛產滯銷之問題，以免菜賤傷農，使澎湖種植高麗菜最大主力的老農，能有信心再次種植、永續生產，讓澎湖大面積之廢耕地，也能因老農剩餘勞力之辛勤再創綠金傳奇。

凡是澎湖地區各鄉里高麗菜生產農戶，需在澎湖土地自行生產者為限。會先行前往各參賽者高麗菜生產園區，進行參選者查核與園區審查、成品取樣農藥殘留檢測，將錄取冠、亞、季軍各1名、優選5名、及單顆重量最重獎（鼎菜王）、單顆體積最大獎（豪菜王）。詳情洽：海葳企業鄭採艾0929108189。