基隆中小學聯運 建德國小男桌團體金牌5連霸

基隆建德國小桌球社團一週6天練習，蟬聯中小學聯運男子團體金牌5連霸，印證成功並非偶然。（記者俞肇福攝）

2018-01-25 11:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中小學聯合運動會桌球賽日前落幕，基隆市建德國小桌球隊，獲得國小男子團體金牌，男子單打冠軍、亞軍，男子雙打冠軍、亞軍，女子團體亞軍、單打亞軍，堪稱最大贏家；男子團體金牌從103年蟬聯迄今，全都是教練與學生辛苦練習的成果。

建德國小桌球教練艾昌禮表示，要感謝校長江漢雄對桌球運動的支持，在設備上給予協助，甚至有時候也會與老師、學生一起同樂，享受桌球運動的樂趣。

基隆市中小學聯合運動會桌球賽，男子單打冠軍莊翔恩、亞軍郭宥均，國小女子單打亞軍 陳子凌，國小男子雙打冠軍張栩誠、俞建佑，男子雙打亞軍周奕安、張元睿。

另外，基隆市中小學聯合運動會射箭賽於1月22至23日於基隆市市立棒球場舉行，目前國小射箭社團長期發展的有中華國小、仙洞國小、月眉國小及長樂國小等校，國中則為銘傳國中，高中為中山高中，利用三級銜接持續加強訓練。

經過2日激戰，成績如下。高男組冠軍中山高中，國中男子、女子組冠軍銘傳國中，國小男子組冠軍仙洞國小、國小女子組冠軍中華國小。