移出安置龍發堂員 出現語言退化、社會隔閡跡象

靜和醫院發現部分龍發堂眾出現語言能力退化、社會隔閡等跡象。（記者蘇福男攝）

2018-01-24 14:47

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄路竹龍發堂堂眾陸續被移出醫療安置，其中，有23人移往燕巢靜和醫院，院長陳宏表示，部分堂眾出現語言能力退化、社會隔閡跡象，至少需觀察2、3個月，才能進行後續醫療評估及長期照護工作。

龍發堂爆發阿米巴痢疾、肺結核等疫情，高市衛生局強勢介入防疫，並陸續將500多名堂眾分散安置，目前有23人移往燕巢靜和醫院。

靜和醫院院長陳宏表示，該院精神科急性病床有50床、慢性病床150床，近日移入的23名龍發堂員都安置在急性病房，初步評估，都是中重度精障患者，有1/3家屬至今仍聯絡不到人。

精神科醫師陳宜均指出，新入住的龍發堂員，經篩檢並未感染疫情，由於並無病歷資料可供參考，堂員還在新生活環境適應中，因此將先建立關係，尚未進入精神醫療階段。

她說，部分堂員有語言能力退化跡象，有人吃飽飯就趕緊回病房，有社會隔閡現象，院方還在評估各個案暴力、自殺風險。

陳宏表示，23人都領有重大傷病卡，住院有健保給付，家屬免部分負擔，至於伙食費和日常生活用品開銷，還在研議如何處理，他認為至少需觀察2、3個月，才能進行後續醫療評估，並與家屬商討長期照護工作。