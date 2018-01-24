觀測電離層變動預測地震 台灣「太空魔方」立大功

中央大學太空科學研究所所長趙吉光研發的「先進電離層探測儀」，成功偵測到震央上空電離層濃度異常變化。該技術受到國際肯定。（記者吳柏緯攝）

2018-01-24 12:31

〔記者吳柏緯／台北報導〕20年磨一劍！中央大學太空科學研究所所長趙吉光投入畢生心血研發的「先進電離層探測儀」，不但搭載在福衛5號，去年底更成功在伊拉克大地震前9天偵測到震央上空電離層濃度異常變化。該技術受到國際肯定，目前也已與美國、印度、新加坡等國合作。

被暱稱為「太空魔方」的「先進電離層探測儀」去年隨著福衛5號升空後，陸續進行了多項測試，並調整至最佳模式進行例行觀測。

趙吉光說明，「先進電離層探測儀」去年10月31日完成170小時的觀測、傳輸資料量約1GB的在軌測試，並調整至最佳觀測模式進行觀測。從11月1日起進行例觀測，至今觀測時間超過1000小時、傳輸資料量超過8.5GB，資料也比過去精準。趙吉光進一步說明，過去福衛3號需要2到3個月才能完成1份全球電離層電參數分布圖，但由於福衛5號每2天再訪一次的特性，加上技術提升，現在僅需2天就能完成1張分布圖，大大提升觀測效率。

中央太空所教授劉正彥表示，根據過往電離層的觀測資料顯示，發生大地震前，震央正上方的電離層濃度會有劇烈的變動，因此電離層濃度轉變成為震前預兆觀測的重要指標。

劉正彥進一步說明，去年11月12日伊拉克發生芮氏規模7.3的強震，造成嚴重的傷亡。不過「先進電離層探測儀」在地震前9天就觀測到震央上空電離層濃度異常增加。

趙吉光表示，「先進電離層探測儀」每天都會回傳資料，不過由於資料量較大加上學研機構人手有限，仍以研究為主，因此無法即時分析例行性資料。未來若有相關單位，例如氣象局的協助，事前預測地震將成為可能。

「先進電離層探測儀」的觀測資料將採開放資料庫的方式供國內外研究人員使用。趙吉光表示，根據目前規劃，將在今年3月起優先提供給國內大氣學門研究人員使用，6月提供給國內其他研究領域的學者使用，而於今年年底正式上網，讓全世界的研究人員都能取得並使用。

除了國內研發的立方衛星、福衛7號都將搭載這項技術外，這項技術目前也受到國際關注，趙吉光表示目前已經與美國、印度進行相關的衛星合作計畫，新加坡南洋理工學院也於日前探詢合作、交流的可能。

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