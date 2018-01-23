楠梓種植大面積向日葵 春節花海迎賓

2018-01-23 13:39

〔記者蔡清華／高雄報導〕年節將近，去年高雄市人口成長最多的楠梓區將在高雄大學及海洋科技大學旁，開闢大面積花海迎接農曆春節。

種植的地點分別在藍田里藍田中段18地號，及金田里和平段50地號，將種植大面積向日葵，取「向陽花木易逢春」意涵，並兼顧在地養土概念與觀賞品質親近綠地訴求，營造金色吉祥之佳節氣氛。

楠梓區多年來推動綠美化成果顯著，區內有中興里、惠楠里、大昌里、廣昌里、藍田里、惠民里及惠豐里等里辦公處運用里內空間，結合志工人力辦理閒置空地綠美化。

另外加昌里、宏昌里、慶昌里、隆昌里、享平里、翠屏里、東寧里、仁昌里、中和里及國昌里等則認養里內公園，讓區里的綠化覆蓋率逐年增加，透過公私協力營造優質生活環境。

楠梓區轄內有國家級「高雄都會公園」、後勁溪沿岸水域、樹木銀行以及「右昌森林公園」，透過捷運及公車路網，或是自行車等綠能交通工具，提供春節期間踏青最佳去處。

右昌森林公園鄰近解說中心處，種植馬纓丹、矮牽牛及一串紅等8000株冬季草花，現已綻放形成賞花步道，綠意盎然，迎接春天到來。

楠梓區長黃順成表示，社區辦理綠美化，即希望打破藩籬，「人」與「地」連結與互動，形塑人文與自然和諧的人性化空間，使高雄成為優質宜居的城市。