7旬阿嬤替流浪愛犬雕塑 發誓85歲再辦個展

呂淑珍看著雕塑的愛犬，開心地想起和牠之間的回憶。（記者邱書昱攝）

2018-01-23 13:12

TP-180123-06167-A-001～003

〔記者邱書昱／新北報導〕收養流浪狗成為陶藝作品模型，73歲的藝術家呂淑珍創作靈感都是來自愛犬們，透過日常生活的互動，或坐或臥、寫實或抽象，可以看見她付出的愛。新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至3月4日止於1樓陽光特展室展出「當遇見愛─呂淑珍陶犬發表」，邀請民眾在狗年應景觀賞這28隻活靈活現的陶犬。

呂淑珍其實是一位水墨畫老師，1980年後開始輾轉成為捏塑美、法豐腴的胴體雕塑為主，講述女性獨特的故事，更在移居三芝後，收養了9隻流浪犬，開啟她「犬」的相關作品。呂淑珍自信地說，「我想做出狗的眾像，傳達生靈萬物與天地的互動，我愛自己的狗，也愛遇見狗，希望12年後的狗年、85歲時也能再辦個展。」

呂淑珍介紹當中兩件作品，是在某年中秋節正在品酒時收養的流浪狗「波爾多」與家中老狗「皮皮」生了8隻小狗的愛情故事，陪伴牠們度過懷孕、分娩、哺育及嬉戲等成長過程。其實，在2006年狗年時，呂淑珍就曾在國立歷史博物館展出「陶犬相—呂淑珍陶塑展」並獲得民眾好評，12年過後同樣在狗年再次展出從1997年到2017年的28件精選經典及新作。