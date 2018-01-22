桃園毛小孩絕育補助千元 有飼主為這原因寧願不要

前桃園市獸醫師公會理事長張聰明為手術檯上的毛小孩施行絕育手術。（記者李容萍攝）

2018-01-22 22:51

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府鼓勵市民對飼養畜犬、貓及認養的棄犬、貓予以絕育手術，以減少繁殖力，逐步減少市內流浪犬貓數量，今年元旦起至12月15日委託動物醫院完成犬、貓絕育手術，公犬、貓施以去除睪丸手術，母犬、貓施以卵巢子宮摘除手術，可申請絕育手術費補助1000至500元不等，但有動刀的獸醫發現有飼主竟因不願意和毛小孩摘除的器官合照，寧願不要補助。

原來，今年公布的補助條件中，在規定犬貓術前術後拍照部分，另加註「摘除器官及飼主需入鏡」作業要點；在中壢區執業的前桃園市獸醫師公會理事長張聰明就說，許多飼主見毛小孩躺在手術檯進行絕育手術已經很心疼，得知要與剛摘除的血淋淋器官合照，更覺得殘忍，也讓這項申請補助的美意大打折扣；他的動物醫院光是這個月來已有3位飼主因為拒絕拍照，寧願自行吸收手術費用，不願申請這項補助。

對此，市府動物保護處長陳英豪澄清說，桃園市去年共受理3857頭的犬貓申請絕育手術補助，為防範冒領補助款事件，犬貓術前術後拍照部分是本有的規定，今年加註飼主入鏡，是跟進新北市等外縣市的作法，為了防弊，拍照時，飼主只需術前和毛小孩合照，術後再拍1張毛小孩和結紮後的器官，他強調，飼主並不需要和摘除的器官合影，只要分開拍就可以，動保處會再與合約的70多家動物醫院說明，希望帶毛小孩前往進行絕育手術的飼主不要有所誤會。