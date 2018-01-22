大里美群路遲未重鋪惹怨 今天動工改善路基

大里區美群路遲未封層引發民怨，市府今天開始進行路基改善，預計農曆春節後全面刨平重鋪。（記者陳建志攝）

2018-01-22 23:19

〔記者陳建志／台中報導〕大里區美群路進行下水道工程後，因台電等管線單位接續施工，造成路面遲未封層引發民怨，經市議員、里長一再反映，台中市府水利局近日協調各管線單位後，今天開始進行路基改善工程，將先鋪設臨時柏油，待路面更紮實、穩定，在農曆年後全面刨除重鋪。

市議員林碧秀表示，美群路因管線單位施工遲未封層，不斷接獲民眾陳情，抱怨路不平難走，今天終於開始第一階段施工，特別和塗城里長黃仁耀到場關心，現場發現許多路基遭掏空，要求一定要完成回填、夯實，如質如期完工，讓民眾有一條安全舒適的道路可通行。

市議員李天生也說，美群路下水道完工後路面遲未封層，每逢下雨路面泥濘，民眾指責聲浪不斷，因農曆春節即將到來，要求水利局趕緊完成路基改善、重鋪，避免造成民眾困擾。

市府水利局副局長馬名謙今天表示，去年美群路下水道完工後，因台電發現之前埋設的電纜管路，在下水道施工時遭損壞，因此進行修復工程，此外水利局一併進行老舊涵管和上游脫管的管線修復，自來水公司也進行老舊水管汰換，才會讓該處道路遲未重鋪。

馬名謙表示，經協調相關管線已在20日全部完工，因陸續施做的下水道等工程，讓該路段路基受損、下陷，從今天開始進行路基改善工程，鋪設碎石碾壓、夯實，並鋪設低強度混凝土補強，之後將先鋪設臨時柏油路面，方便民眾農曆春節前後通行，並藉此讓路面更紮實、穩定，待農曆年後再全面刨平重鋪。