蘆竹-林口連接要道易回堵 7月完成拓寬

八德一路是往返蘆竹、林口的捷徑，但雙向兩車道只有6公尺寬，尖峰時段容易塞車。（記者陳昀攝）

2018-01-22 13:52

［記者陳昀／桃園報導］蘆竹區八德一路是往返蘆竹、新北林口的交通要道，但原本只有約6公尺寬的雙向兩線道，尖峰時段容易塞車，市府協調高速公路局、桃園大眾捷運公司與新北市政府路權後，決定將其拓寬為10公尺寬的混合車道並增設路肩，預計7月完工。

桃園市政府工務局長黃治峯指出，蘆竹區八德一路位於國道一號林口交流道南下匝道入口附近，連接的文化北路一段、忠義路三段等鄰近道路都有30公尺寬，且林口地區近來移入人口及新增大樓的數量增多，匯入八德一路的車流量大，導致八德一路與新北市林口區文化北路一段交界容易回堵。

桃園市長鄭文燦今天在動工典禮致詞指出，八德一路是往返蘆竹、林口的交通要大，也鄰近台北高爾夫球場，尖峰時段容易造成交通壅塞及安全問題，因此市府編列700萬元預算執行拓寬工程。

他說，為了降低交通影響、讓用路人持續行駛該路段，工期會拖比較長，預計7月完工，要從文化北路口向西拓寬八德一路，長度約150公尺，將其從原本雙向共6公尺寬車道，拓寬為10公尺寬的單向混合車道，並增設路肩與停等空間。

鄭文燦表示，由於此處交通系統較複雜，涵蓋桃園市、新北市土地，並涉及高速公路、機場捷運的路權，經各單位協調後，決定利用部分路權範圍及新北市土地進行拓寬工程，未來市府會再針對八德一路，研議其他路段改善工程，提升交通安全。