投入古道維護 苗栗社大志工隊大手牽小手

苗栗縣社區大學古道守護志工隊，投入鳴鳳山延平古道清理維護。（記者張勳騰攝）

2018-01-21 14:34

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣社區大學古道守護志工隊一行20餘人，今天一早到鳴鳳山清理延平古道，清除路旁雜草、石階青苔，疏通積水淤泥，並就地取材，利用溪中石頭，修補損壞的石階，有志工也帶著就讀國小的孩子一起投入古道維護，希望讓古道更安全、好走。

苗栗社大主任戴文祥指出，古道守護志工隊去年底經過將近3個月的培密集訓後成軍，今年開始分為清理維護、自然觀察、人文歷史3組，於鳴鳳山推展古道守護工作，希望藉由志工們的持續努力，讓古道的多元教育價值獲得充分發展。

志工隊昨天在古道達人徐新浩老師帶領下，攜帶鋤頭、鐮刀、鏟子、鐵刷等工具，從獅潭義民廟出發，經鳴鳳古道轉往延平古道，展開清理維護工作。

志工們一整個上午揮汗修補石階、刷除青苔、清理雜草、處理淤泥，幾位上山健行的民眾看到，都向他們道謝，感謝他們對古道維護，無怨無悔的付出。

其中一位志工歐建隆，也帶著就讀國小四年級、一年級的兒女歐洋銘、歐芷妍一起參與，讓他們從小學習服務、回饋社會的精神，並感受山林古道之美。

歐洋銘、歐芷妍一路跟著大人刷除青苔，工作結束時，大人們問他們感覺如何？兩人異口同聲的說，很累但是很好玩，而古道清理之後，以後走的人會更安全，也讓他們覺得很有成就感。