空服員靜坐反過勞 長榮：持續增進勞動條件

桃園市空服員職業工會至長榮海運大樓，抗議「長榮航不增休時、反減人力」，並接力靜坐57小時反對過勞航班。前為桃園市空服員職業工會副秘書長鄭雅菱。（記者簡榮豐攝）

2018-01-21 11:46

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空企業工會今天起連續靜坐57小時，反對過勞班表。長榮對此回應，所有空服員排班符合法令，且在優於法令的原則下，持續增進空服員勞動條件，展開最大誠意與工會進行多次協商，對於今日工會在非長榮航空辦公場所外進行抗爭深感遺憾，但協商大門不會關閉。

長榮指出，1月18日與工會進行辛勞航班協商會議，工會無視長榮持續改善空服員勞動條件的各項方案，包括增派人力、優化班表、延長服勤後休息時間等，僅一再包裹式要求公司全數同意增加外站停留時間及過夜，讓協商沒有交集。

長榮重申，兼顧全球同業競爭力、旅客期待與空服員的勞動條件，包括工會點名的舊金山、北京等航班已增派1名空服員；松山─羽田延長銜接下一趟勤務間隔時間；桃園─成田、高雄─成田亦同時增派人力；布里斯本已為4至6天班。

針對舊金山3天班，長榮指出，該班型全年只有52班，在舊金山當地停留時間為28小時20分，扣除機場通關及往返飯店交通時間，空服員在舊金山當地休息時間還有25小時40分，均與其他部分飛舊金山航班的外站休息時間相同。

長榮說，縱使符合AOR疲勞法規至少休息20小時之規範，仍然安排空服員服勤前1日與服勤後3日休假，並設定每位空服員服勤此航班間隔，最多半年輪值一次，以長榮航空超過4600名空服員計算，一年甚至數年才會飛到一次。

為降低空服員疑慮，長榮也依照全球組員排班及疲勞管理系統的權威Jeppesen公司機敏指數分析，計算BAM值，數值越高代表疲勞度越低，分別為去程航班5373、回程4650，皆處於2500至7500「適當機敏指數區間」，並無過勞之虞。

長榮強調，航空業為勞力密集、資金密集的產業，但受景氣波動、天災、人禍及市場變化影響甚鉅，一向秉持關心與照顧員工福祉，對於工會的理性訴求亦予以尊重及持續溝通，並在可行、合理的範圍內，逐步增進員工勞動條件及福利。

長榮也說，舊金山3天班為業界常見，今年1月起增班且每週僅一班，換算全年該班型需要832名空服員，占總人數不到1％，且3、4天班差異主要在於一早、一晚出發，時間不同，值勤與休息時間一致，4天班晚上出發反而更辛勞。

長榮直言，舊金山3天班增班至今僅飛過3班，代表多數空服員都還沒有實際飛過，卻「憑感覺」質疑過勞，但班表更勝勞基法規定，公司難以理解，過勞應提出實際標準，且公司提出增派人力方案卻遭工會反對，導致雙方協商未果。

針對空服員質疑飛完3天班再休2天假的「勤後休時」規定無法解決過勞問題，且犧牲空服員自身固定休假天數，長榮指出，工作間隔本就應以例假區隔，也絕對不會有連續飛行的狀況，飛舊金山將再給1、2天假，維持週休1、2天。

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