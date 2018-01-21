台鐵山佳站電車線斷落12：40搶通 計影響1萬3460人次

台鐵今天上午傳出電車線斷落，導致雙向路線不通，台鐵統計，截至上午9點半，已延誤29列次、約7000名旅客受影響。（記者劉家凱攝）

2018-01-21 13:15

首次上稿10:45

更新時間13:15

〔記者陳宜加／台北報導〕旅客注意！台鐵今天上午傳出電車線斷落，導致雙向路線不通，台鐵表示，經維修人員全力搶修，已於中午12點45分全線搶通，南下對號列車自下午1點從台北站開車的125次起、北上對號列車自12點40分從新竹站開車的116次起，恢復正常行駛。

台鐵統計，樹林至鶯歌間、鶯歌至桃園採公路接駁，總計開行86班客運接駁車，載運旅客約4150人，總計影響51列次、2145分、旅客約1萬3460人。

台鐵表示，今天上午7點12分，山佳站北邊44.5公里處西正線電車線斷落，導致東、西正線均無電，東正線三角架掉落，東、西正線無法供電雙線不通。2133次區間車停在現場，已啓動緊急應變機制展開搶修中。此外，樹林調車場至樹林間電車線正常，北迴線列車正常行駛。

台鐵指出，上午8點6分台北電力段維修車由樹林站開出至現場搶修，上午8點30半啟動樹林至鶯歌間公路接駁，投入17輛客運；上午9點7分救援機車將1118次區間車拖至樹林站。

台鐵統計，截至上午11點半，影響41列次、1710分、旅客約1萬1500人，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，可於1年內換搭乘同區間同等級車種列車1次。

另外，使用電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天，造成旅客時間延誤，台鐵表示，深致歉意，事故原因正由台鐵行保會調查。（更新13：16分）