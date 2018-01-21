搭小黃遇從未賠錢的投資高手 財經專家自嘆不如...

2018-01-21 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕高手在民間！財信傳媒董事長謝金河昨於臉書表示，兩天坐了5趟計程車，遇到一名馬姓運將，自稱投資股票從未賠過錢，讓他印象深刻。

謝金河表示，自己一上車，馬姓運將便問他，「你投資股票有沒有賠過錢？」謝回「當然賠過錢！我又不是神仙！」馬男又說，他「從來沒有賠過錢！」引起謝的注意，兩人便展開一段「投資對話」。

謝金河指出，馬姓運將告訴他，進入股票市場20年，持股均逾5年，即便賣掉也從未賠錢。謝追問如何選股，馬男表示秘訣有三，首先，「絕不作短缐」；其次，「選股一定要有息」，只要年年能配息，成本就會降低，若已無成本疑慮，「怎麼震都不怕」；第三，「選中的股票一定是在歷史上的低價區」，耐心等候投資報酬，別等漲到最高點後才跟進。

謝金河提到，年齡相近的馬姓運將，不僅把休息時間拿去研究股票，還送他三檔潛力股，讓他忍不住好奇，「為什麼還在開車？」馬男回這是他的「樂趣」。謝直言，認識他的人，偶爾會問要買哪支（類）股票，但馬男卻直接告訴他，自己「一輩子買賣股票都沒有賠過錢」，實在是令人「刮目相看」。

謝金河說，下車前，他記下馬姓運將名字，「也許有機會找他來談投資」，並讚對方「堪稱是大俠隱於世的投資高手！」