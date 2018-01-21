託代購800顆「台南妹妹」水餃 收到後驚覺被騙...

女網友收到的水餃是用袋裝的。（圖取自爆怨公社臉書）

2018-01-21 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕台南有名國小女童父母罹癌後，扛起家中經濟，在市場包水餃擺攤養家，感動不少網友，訂單暴增甚至排到3月，有名女網友透露，她在網路上委託一名自稱可幫代購「台南妹妹水餃」的蔡姓女網友，和朋友們一起合購買了800顆，但卻發現收到的水餃明顯有機器量產的痕跡，讓她覺得愛心被利用，直呼以後不敢在網路上做愛心。

台南有名國小女童父母罹癌，底下又有兩個妹妹，全家經濟陷入危機，她年紀雖小，卻扛起家中經濟，在永康復國一路黃昏市場包水餃擺攤養家，感動不少網友，經媒體報導後，不少人到市場幫忙包水餃，網路訂單也暴增，甚至排到3月。

一名女網友在「爆怨公社」爆料，她委託一名自稱可幫代購「台南妹妹水餃」的蔡姓女網友買水餃，總共買了800顆，但收到的水餃明顯和新聞中「台南妹妹水餃」的樣子不一樣，根本像是機器量產的水餃，後來煮來吃後，發現味道和大賣場某家知名水餃的味道一樣，她懷疑自己的愛心被利用。

不少網友貼上親自去市場買的「妹妹水餃」，並指確實和女網友買的水餃外觀不同，加上「妹妹水餃」是盒裝，女網友收到的水餃都是袋裝的，更引起網友們的懷疑。

許多網友說「妹妹水餃」都是用盒裝的。（圖取自爆怨公社臉書）