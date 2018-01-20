大鵬灣賽道音樂節「飆」唱 旺福帶動歌迷大跳《很多鵝》

旺福主唱Mami。（記者陳彥廷攝）

2018-01-20 23:12

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東大鵬灣有國內唯一的國際級賽道，今天大鵬灣國際開發公司（簡稱大鵬灣公司）別開生面，利用賽道的廣大空間舉辦首屆「大鵬灣賽道音節」，請來大象體操、激膚、P!SCO、旺福、宇宙人及滅火器等知名樂團在賽道上飆唱，現場上千歌迷嗨翻。

大鵬灣國際賽車場雖然不定期會舉辦賽事，不過賽車運動較高端，大鵬灣為讓這個國際級的賽道更親民，今年年初就展現與以往不同的作法，首度全部開放賽道供民眾停留，有卡丁車、美食街，甚至讓PITBOX成為露營區，原本停放名貴跑車的地方擺起營帳，大鵬灣公司展現振衰的決心，更有心要和墾丁的春天音樂季隱有較勁之勢。

國內知名樂團《旺福》一出場，旺福式無厘頭幽默馬上逗樂現場歌迷，不用精油不需按摩就能舒壓解放，主唱小民就直說「好像來到音樂節！」逗得觀眾哈哈大笑，旺福馬上再帶來成名已久的成名曲，自誇絕對是台灣第1組在賽道上帶動歌迷唱跳的樂團，互動也感化台下觀眾，紛紛在揮手擺頭跟著搖擺。

《P!SCO》樂團則是吸引死忠的日本歌迷來台一饗音樂盛宴，人潮久久不散，最後《滅火器》壓軸，首屆大鵬灣音樂節約在晚上10點半畫下句點。

「真的是『飆』歌！」東港孔姓居民和朋友慕名而來，他說，自己很少進大鵬灣，首度進入賽道不為別的就是為了樂團演唱會，對他而言相對神秘的賽道終於曝光，聽過多次演唱會就屬這次最特別，很希望大鵬灣從此開始活絡。

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