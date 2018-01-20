行李堵在日本列車走道 台灣旅客聽到廣播嘻笑、立刻假睡

台灣旅客們坐得直挺挺的樣子。（圖擷取自日本打工度假就職專家臉書）

2018-01-20 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕丟臉丟到國外，連台灣人自己都看不下去了！台籍旅日網友「阿吉」日前在京成電鐵列車內，看到一群台灣人將行李放在列車通道上，導致其他乘客無法行走，當時廣播以中、日、韓文廣播提醒：「請旅客不要把行李擋住通道」，但這群台灣人卻開始哈哈大笑，接著竟開始裝睡，讓他覺得很丟臉。

日本打工度假就職專家前天晚上PO出一則貼文、以及阿吉提供的照片，內容提到在京成電鐵列車內，有群台灣人用行李將車廂一半的通道堵住，由於是尖峰時間，又快要抵達人潮多的大站，電車立刻以中、日、韓文廣播提醒：「請旅客不要把行李擋住通道」，但這群人不但沒有改進，反而哈哈大笑，接著開始裝睡，到了大站後，果然列車內被擠得水洩不通。

車上的日本人看到這幕後，開始討論這群旅客是哪國人，原本有人說：「應該是中國人」，但有人發現行李相上的貼紙，發現這群旅客應該是台灣人。

阿吉忍不住說：「當下覺得怎麼那麼自私...有些分散站著，就可以讓大家不必擠成一團，也能在尖峰時段，讓更多人搭乘。」阿吉對此相當無奈，直呼：「還讓人認出是同胞...能說什麼呢...」

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