夏威夷假警報解除 色情網站流量竟飆升

2018-01-19 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕夏威夷當地時間13日，驚傳政府部門人員誤按，引起假飛彈警報，不僅引起當地民眾恐慌，外媒也爭相報導。近期全球知名情色網站《Pornhub》發現一個有趣的現象，澄清假飛彈的訊息流出後，當地民眾上該網站壓驚，流量一度飆升近50％。

綜合外媒報導，虛驚一場的假飛彈事件，震驚全球，引起當地民眾恐慌，不少前往度假的民眾也心慌慌，甚至有外籍學生拿出膠帶，貼滿室內縫隙防輻射。但在事件發生後，知名情色網站《Pornhub》意外發現有趣的現象。

據《Pornhub》統計流量數據顯示，當地時間13日上午8點7分發布警報後，流量急速下降，8點23分比以往週六的流量更低，一度降至 77%，他們判斷原因不外乎是民眾為尋求避難，及向親友道別等，只能被迫結束看片，好好向世界告別。經過38分鐘後，上午8點45分假警報的訊息傳出，網站流量緩緩上升，瀏覽人數飆到當日頂峰，流量比平均值多約48%。

有趣的數據圖一出，引起網友們紛紛對離世前的看法，「可能被嚇壞了，所以要看影片壓驚」、「慶祝自己沒死的方法，大看色情影片？這個是最爛的方法吧！」、『離開人世前看片「超屌」」、「我絕對不會花人生最後一秒看色情電影」。