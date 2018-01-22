眼眶濕！ 幫蝴蝶動「移植手術」 服裝設計師用巧手做愛心

蝴蝶翅膀有破損怎麼辦？原來只要動個簡單移植手術就可以囉！（圖片由Romy McCloskey授權提供使用，以下皆同）

2018-01-22 14:07

〔影音新聞／綜合報導〕大自然中總是會有一些天生殘缺的狀況，就連蝴蝶也有可能在破繭而出後才發現翅膀有缺陷。因為翅膀缺陷而無法飛行的蝴蝶該怎麼辦呢？這時候只要幫他動點小手術就行啦！美國的一名服裝設計師Romy McCloskey，誤打誤撞地走上了蝴蝶復育這條路，至今已放飛了數量眾多的帝王斑蝶。而前陣子新破繭而出的蝴蝶中，有一隻蝴蝶的翅膀出現了嚴重的破損。Romy對此感到非常的傷心，本來想著只能放棄這隻蝴蝶時，她的朋友貼給她了一個修補蝴蝶翅膀的影片。她想她平常的工作就是在縫縫補補，現在不正是利用自己專長拯救這隻蝴蝶的時候嗎？於是她立刻集齊了工具來準備動手術。

▲這隻破繭三天的蝴蝶天生就少了一邊翅膀。

▲手術所需的工具：毛巾、剪刀、鑷子、滑石、黏著劑、棉花棒、衣架以及上周死掉蝴蝶的翅膀。

▲用衣架固定蝴蝶，並把破損處剪齊。對蝴蝶來說翅膀就跟人的頭髮或指甲一樣，剪了並不會痛。

▲手術完成，雖然並沒有完全貼齊，但理論上應該可以重新飛行了。

▲完成手術的蝴蝶在院子裡試飛了一下後就成功地飛走了。

這個過程是不是看完覺得眼角有點濕濕的呢？原來蝴蝶的翅膀是可以移植的呀～

詳細蝴蝶翅膀手術看這裡：