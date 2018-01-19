不滿年終太少 華航工會今晚辦「功德餐會」爭取18萬

2018-01-19 13:22

〔記者陳宜加／台北報導〕華航今年年終獎金拍板，每人平均可獲3個月，但華航企業工會不滿，認為華航去年營收1563億元創歷史新高，年終獎金卻只有過去的4分之1，嚴重打擊員工士氣，今晚將舉辦「華航年終功德餐會」，要求提高年終獎金至少18萬元。

「華航賺大錢，員工做功德！」工會諷刺，員工整年度辛勤下來，公司賺大錢，勞工卻是在做功德，公司做法完全呼應行政院長賴清德「做功德」的說法。工會訴求，提高年終獎金，每人應至少拿18萬元，另要求華航還給勞工董事席位，今晚預計有500至上千人到場。

「年終功德餐會」菜單將端出「閹雞、華航卡油飯、打鴨（打壓）、反托拉薑絲炒大腸、大餅（考績丙等）、年終泡湯圓、舊機攤豬蹄、勞工米粉」等菜色。

工會表示，華航營收創新高全靠員工辛勤付出，卻因管理階層的管理不當與財務報表的操作，導致年終獎金不如預期。99年優等員工年終獎金可拿6.8個月、再加9萬元，今年卻大幅縮水成1.05個月加上4.8萬元，不到過去4分之1。

工會也質疑，年終發放金額視考績而定，乙等員工只能領3.6萬元，從過去華航強硬打壓工會的歷史脈絡來看，考績總是黑箱作業，人為操作性極高。華航對外所說年終3個月絕非事實，刻意計入第13個月薪資，實際上是契約一部分。

工會指出，華航主張今年因舊機攤提43億元、反托拉斯和解金6億元等因素，營業利益不如預期，但對比長榮航空反托拉斯和解金更高，員工卻仍有4個月年終，依團體協約「以稅前盈餘20％發放年終獎金」標準，還有提高的空間。

此外，工會也說，華航工會歷年均可推派兩名勞工董事進入董事會，協助爭取員工權益並共同監督公司治理，年終獎金亦須經董事會同意，但去年工會重新推派危永業、趙剛任勞工董事，董事會卻不顧工會決議，明顯圍堵工會參與，破壞勞資互信，也因此在這次爭取年終獎金的過程中，工會完全屈於劣勢。