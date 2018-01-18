醫病》基隆長庚補齊人力 全天有緊急心導管服務

2018-01-18 14:36

〔記者林欣漢／基隆報導〕去年基隆1名7旬婦人胸悶送醫診斷須做心導管手術，但衛生福利部基隆醫院、基隆長庚醫院適逢非上班時間無法開刀，婦人在轉送台北新光醫院後仍回天乏術，基隆長庚醫院今天表示，心導管團隊已補滿人力，未來365天全年無休的緊急心導管服務，守護大基隆地區民眾身心健康。

基隆長庚指出，心血管疾病名列國人十大死因第2名，大基隆地區冬季面迎東北季風，相較其他地區更易突發心血管疾病，心臟病死亡率遠高於全國，基隆長庚醫院為了改善東北角的心肌梗塞存活率，成立地區唯一的24小時緊急心導管團隊，經過多年努力，大基隆地區的心血管死亡率已大幅下降10％。

基隆長庚的緊急心導管團隊成軍9年，去年受一例一休政策影響，假日無配置具有施作心導管手術的醫師及技術員，去年10月，1名7旬婦人剛好在基隆醫院、基隆長庚沒排班的日子發生心肌梗塞，最後轉送台北新光醫院，急救後仍宣告不治。

基隆長庚心臟內科主任郭李堂表示，當時長庚的技術人員僅有3人，且一例一休假日無法排班，如果遇到假日有病人，還是會找技術人員及醫生出來，但他們出來上班是沒有加班費的，也無法保障他們上下班安全，經持續爭取人力，並秉持長庚創辦人王永慶救人第一的初衷，即使經營虧損也無預算上限，目前已補滿13位內科專科醫師、心導管專業放射師2人、心導管專業護理師3人、心血管外科專科醫師4人、心臟內科研究員總醫師1人。

基隆長庚心導管室主任高瑜成表示，長庚心導管團隊結合大基隆地區醫療院所的急診團隊建立轉診平台，從病人呼叫救護車起，第一時間啟動緊急心導管醫療，在2小時黃金救援時間內完成血管疏通手術，分秒必爭搶救生命，民眾如果有胸悶、胸痛、冒冷汗等症狀，應盡早就醫檢查。