烏日簡易球場安全網架高 棒壘球放心K

2018-01-17 13:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市烏日高鐵特區有一個屬於學校預定地的棒壘球場，但因圍籬太低，時常發生球飛到馬路上及住家，教育局與負責代管的烏日國中展開架高工程，活動式圍籬已於去年底完工，明天將驗收，球隊及住戶都很高興，彼此都可安心，球隊更希望有休息室及看台，讓球場更完備。

教育局中等教育科科長李真玲表示，基於安全考量，同意興建活動的安全網，不過，由於該區屬於文中二、學校預定地，未來可能會成為學校用地，因此不能建置需要固定的建物，否則相當浪費，要興建看台或休息室，可能較為困難。

文中二是學校預定地，約有3.4公頃，高鐵重劃後，規劃為學校預定地，但一直未好好規劃管理，在民代及眾多民眾反映下，成為一個簡單的棒壘球場，約2362平方公尺，讓愛好棒壘球的民間球隊，有地方可以打球。

不過，由於此一球場的圍籬太低，常發生球隊將球打出圍籬，掉在馬路及只隔一條馬路的住家，基於安全，球隊及住戶向市議員吳瓊華陳情，希望能加高圍籬。

教育局接獲反映，與委託管理維護的烏日國中邀請吳瓊華、球隊一同協調，而教育局則於去年9月開始動工，去年12月底完工，日前已進行第一次驗收，明天將進行第二次驗收。

烏日國中校長王怜櫻表示，學校受委託管理文中二的空地，除了已成為簡易棒壘球場的空地外，目前環保局已展開綠美化，讓另外一些空地更美麗。

而球場加高的活動式圍籬高約42公尺，已在去年底完工，颱風時可放下，平時就可升起來，明天展開第二次驗收，圍籬高度可以把被打出去的球給網住，民眾及球隊都可以放心。

王怜櫻表示，由於球場是免費提供給民間球隊使用，因此整理部分需要球隊自行負責，而且必須協調使用，目前已有4支球隊提出使用申請。