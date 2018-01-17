台大校長遴選餘波 陳弱水澄清：非李遠哲人馬

2018-01-17 00:15

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學歷史系特聘教授陳弱水日前參加台大校長遴選，明明身分是台大教授，卻老是被指涉為前中研院長李遠哲的人馬，他質疑有特定媒體預設故事發展，讓自己蒙了不白之冤，晚間發布澄清，重申自己並無操盤、無派系，不願默認編造的謠言。

台大日前遴選新校長，結果跌破眼鏡，由財金系講座教授管中閔當選，連管中閔本人也對外表示訝異，事後卻因選前未揭露具台灣大哥大獨立董事身分，和遴選委員、台哥大副董事長蔡明興恐有利益迴避問題，讓當選之路蒙上陰影。

而且遴選前，外界曾依各候選人身分背景，解讀為「台大幫」、「中研院幫」等勢力較勁，讓遴選過程意外擦出不少火花。

「摻有事實的謊言是最黑暗的謊言。」陳弱水說，10多年前曾擔任李遠哲的特別助理，卻被拿來作文章、編造故事，遴選最終投票前幾天，被指涉為「李遠哲人馬」、「由親李人士操盤」，甚至被點名為「中研院代表」，要「強壓台大幫」，面對謠言不得不澄清。

陳弱水表示，李遠哲已81歲、退休多年，未在台大服務，不認得台大校務會議代表，不可能運作操盤推薦投票，自己對操盤說法也全無所知，而在遴選過程則兢兢業業，多方請教。

陳弱水更錯愕，自己剛從文學院長6年職位、共同教育中心副主任4年職位卸任，居然被劃成「中研院派」，回想遴選最初，在媒體上被歸為「台大幫」，在媒體漫畫中列隊台大行列中的老三，但兩個月後的遴選後期，居然被換隊列為中研院幫的領頭，質疑特定媒體本來有故事要寫，但劇情發展不如所想，就不客氣調換角色，面對編造與謠言，自己不想默認，才發布聲明。