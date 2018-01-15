華航年終獎金塵埃落定 平均達3個月

2018-01-15 22:21

〔記者陳宜加／台北報導〕外界關注華航今年年終獎金，華航今晚宣布，經與企業工會二度磋商後，基於公司長久經營考量並根據團體協約，今年獎金發放包含1個月基本薪獎金（第13個月），再加上定額、考績獎金，以及董事長、總經理另外發給的春節激勵金，基層員工依年資不等，平均可獲得約3個月的年終。

長榮航空今年年終獎金平均有4個月，華航額度則眾說紛紜，曾傳僅0.5個月、或定額2.2萬元等方案，引發各界議論，華航為此更曾出面澄清闢謠，如今終於水落石出；遠東航空目前仍正在評估中。至於調薪部分，華航宣布，今年度調薪幅度達3％，包含年度晉支。

不過，華航仍不忘反擊某些工會人士的說法。華航指出，由於部分工會成員動輒以年終獎金單一指標與他航相比，甚至將僅占年終獎金其中一項的定額獎金，選擇性地解釋為全部年終金額，數字錯誤未經考證，誤導外界。華航重申，各業與公司福利、年終計算基礎不同，難以置諸天平兩端或齊頭式比較，華航整體福利與聘僱條件遠優於同業，公司體制健全。

華航表示，去年華航走出罷工陰霾，空勤員工增加外站津貼，薪資優渥羨煞外界，地勤也有可觀補助津貼與機場獎金等，國內全體員工平均每人每月增加約1萬2000元收入，等同每人年增加約14萬元，相較於發放「一次性年終」，華航更希望能以固定性豐厚的薪資福利，長遠、安定地照顧每一位華航大家庭成員。

華航強調，若忽視整體福利優於同業與近年調薪事實，或刻意迴避資產減損、跨國官司支出等企業成本，都是以偏概全。華航基於企業永續經營及發展，創造今年整體營運更好的起跑優勢，因此在年終獎金部分，提供兼顧員工福利與企業發展的折衷方案。