嘉明輪擱淺貨物賠償過低 引發澎湖貨主不滿

郭姓民眾出示寄送單，3箱價值逾萬元，卻只賠了千餘元損失大了。（郭姓民眾提供）

2018-01-15 13:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕航行於嘉義布袋至澎湖龍門的定期貨輪嘉明輪，10日晚間疑似絞網失去動力，漂流至東吉海域擱淺，雖然船上8名船員棄船幸運獲救，但整船貨物因進水宣布放棄打撈作業，中華郵政公司旋即展開賠償作業，卻因金額過少引發貨主不滿。

根據了解，澎湖郵局委託嘉明輪運出的貨物，是9日交寄，包括掛號930件、包裹231個，由於船公司宣布放棄打撈，因此郵局陸續電話通知寄件人，並依照包裹重量賠償，5公斤以下每件包裹575元、5至10公斤每件賠償865元，若有報值處理，每報千元付4元報值費，最高可報值到5萬元。

由於多數民眾都無報值觀念，因此發生有國立澎湖科技大學學生寄送5大箱衣物，光套裝就逾千元，卻僅獲得865元賠償；更有民眾寄送高價的藍寶、石雕及印材，價值逾萬元，卻至有575元，讓民眾大呼虧大了，但受限於郵局制式化賠償規定，也莫可奈何，只是認為貨輪只是擱淺，並未沉沒，為何不能打撈貨物上岸？

另外，擱淺的嘉明輪除了載運郵局貨物外，還有其他託運物品，包括高價的（魚土）魠魚，每斤價格近千元，素有白金之稱，損失更不在話下，由貨運業者與貨主直接洽談賠償事宜，但因貨物已進水，就算打撈上岸也無法食用，而郵局包裹也是因為進水，已無法辨識寄送資料，所以才會放棄打撈。