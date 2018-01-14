七星山狂冒白色氣體！ 疑出現新火山作用爆裂口

陽明山上居民最近發現，七星山東南麓近日已連日噴出白色氣體，質疑是如同小油坑的火山作用爆裂口將產生。圖為七星山步道示意圖，非新聞所指地點。（資料照，記者張嘉明攝）

2018-01-14 08:42

〔即時新聞／綜合報導〕陽明山大屯火山群出現新火山作用爆裂口？陽明山上居民最近發現，七星山東南麓近日已連日噴出白色氣體，質疑是如同小油坑的火山作用爆裂口將產生，對此經濟部表示，下週將上山實地探查確認。

《聯合報》報導，七星山東南麓位於小油坑相對位置，居民最近發現胡宗南墓園上方原本長年平靜的山麓，連日開始冒出白色氣體，昨日噴發情況嚴重，遠處看起來像是火燒山。由於七星山另一側相對位置是小油坑，噴氣現象與小油坑相仿，且兩處一線都位在山腳斷層上，引起居民緊張，質疑斷層有活動。

國科會、中研院與中央地質調查所等單位，在小油坑設有大屯火山觀測站（TVO），在當地設置觀測儀器，監控地底的岩漿庫與小油坑所在的金山、山腳斷層。報導指出，此斷層形成破裂帶深達地底數公里，甚至10餘公里，像是一個帶狀通道，七星山若出現新的噴氣口，居民擔心山腳斷層將有活動。

經濟部地質調查所區域地質組長表示，大屯火山群被認為是休火山，甚至是死火山，但距離台北市中心很近，關係大台北附近民眾的生命財產安全。中研院研究員陳中華等專家近日報告則指出，在當地研究10個多月後，將大屯火山群最近一次爆發時間拉近到5000年前，屬於國際火山學會定義萬年內有噴發紀錄的「活火山」。

針對七星山東南麓是否將新出現火山作用爆裂口，目前官方未提供資訊，經濟部中央地質調查所表示，將在下週上山實地探查，確認地表狀況。