南美館「當代美術館」變成「2館」 名稱惹怒藝文界

2018-01-12 23:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南美術館原本規劃「公11」基地定位為「當代美術館」，古蹟原台南警察署基地定位為 「近現代美術館」，但最近工程圍籬換館名，「當代美術館」變成「2館」，「近現代美術館」則是「1館」，引起藝文界質疑漠視台南當代藝術發展史重要地位。

包括南美館官網、維基百科及去年6月9日總統蔡英文南下視察時，當代館館名「有圖為證」。藝文界指出，市府當初以此規劃名義爭取經費，大家樂見台南首開先鋒為台灣近代藝術史觀建構格局，如今錢要到、名稱就不見了，卻沒有任何公開說明，就讓當代美術館悄然消失，標榜所謂的全國第一個行政法人美術館典範，竟如此缺乏透明的公民參與機制，莫非是「『難美館』欺騙小英總統」！

當代藝術家許自貴還以拒絕南美館典藏表達異議，在臉書PO文說，「南美館不是已經沒有當代館了嗎？不知要放那裡！」策展人李旭彬認為，其實台南自早擁有不斷的創新活力，不止於在傳統茍活，在藝術界被封稱「台南學」專屬評價，「館名是標誌、必也正名乎」，以2館取代似有商榷餘地。

南美館強調，南美館發展功能與定位方向未曾改變，更改分館名稱是為彈性運用館場，不必因侷限館名而劃地自限，不論分館名稱為何，都是以「台南美術館」主體走出寬廣的國際水準格局，同樣重視當代藝術。

南美館表示，1、2館館名於去年6月15日第4次董事會議決議通過，是在蔡總統訪視之後才定案，後續工地圍籬更換館名，而南美館發展目標不只有2個館，未來還會有3館，當代藝術的典藏展覽與文化教育推廣，完全不會受影響。

南美館董事郭為美表示，考量藝術創作多元化及館場展覽被受限於當代或近現代的屬性定義，因此，經董事會討論共識，改稱1、2館，未來還可能有3館，提供更多展覽典藏空間。

另有活躍南台灣的策展人表示，館名對一般人沒有差異感受，展覽內容與精緻度才最重要，館名爭執無助南美館永續經營發展。