寒流超冷現寒害 嘉義沿海部分虱目魚翻肚暴斃

2018-01-12 12:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕寒流來襲，今天嘉義地區出現6度低溫，布袋鎮好美里一帶的虱目魚養殖戶發現，今天早上許多虱目魚已經翻肚暴斃， 趕緊冒著寒冷下水下去打撈，減輕損失，養殖戶說目前許多暴斃的虱目魚慢慢浮起，還在游動的預估明天也都會死亡。

好美里養殖戶洪吉雄說，他養了1萬多尾，可能全部都會死光，原本最近虱目魚價格較好，原本想說可以賣出，現在什麼都沒了。

好美里前里長顏金鐘說，附近9成的魚塭都是養殖虱目魚，許多養殖戶發現今天早上非常寒冷，到魚塭查看發現魚都在翻肚，只好趕快打撈，相當難過。

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