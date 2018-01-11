落地玻璃酒店頻洩春光 情侶趴窗激戰遭偷拍PO網

香港「第二十一威菲路酒店」主打房間設計了大片透明落地窗，可直接觀賞整個維多利亞港的美麗風光。（圖擷自twentyonewhitfield IG）

2018-01-11 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕香港「第二十一威菲路酒店」（Twenty One Whitfield）主打房間設計了大片透明落地窗，可直接觀賞整個維多利亞港的美麗風光，但近日在香港論壇上卻有許多偷拍影片瘋傳，畫面中可見有情侶在落地窗前啪啪啪遭拍下，也有網美僅穿內衣、內褲大玩自拍，引發許多網友關注。

據悉，目前在香港論壇「LIHKG討論區」上流傳的影片中，有情侶在入住酒店親熱之餘，男子更將女方壓在落地窗前激情歡愉。另外一段影片則是有3點全露的女子在房內走動，並拿出手機拍攝躺在床上的裸男。另一房內則有2名穿著爆乳內衣的網美露出「北半球」自拍，雖然有用棉被稍微遮掩，但從窗外仍可清楚看見她的渾圓翹臀。此外，在社群網路上也可看到時常有網美入住酒店自拍，其中不乏各種火辣性感的自拍照。

相關畫面曝光後引發網友熱議，網友除了跪求影片載點，也留言說「這網紅想給人看小屁屁就直說」、「只有我覺得情侶腰力很好嗎？」、「很誇張耶這情侶，做愛是不會拉窗簾嗎？」不過也有人質疑影片不單純「酒店都主打玻璃窗了，還不拉上窗簾做愛，根本是故意給人看」。

香港知名酒店主打房間設計大片透明落地窗，吸引許多網美入住自拍，許多人常只穿內衣、內褲大玩自拍，引發許多網友關注。（圖擷自LIHKG討論區）

香港知名酒店主打房間設計大片透明落地窗，但近日在香港論壇上卻有許多偷拍影片瘋傳，畫面中可見有情侶在落地窗前啪啪啪遭拍下。（圖擷自LIHKG討論區）

目前在香港論壇「LIHKG討論區」上流傳的影片中，有情侶在入住酒店親熱時遭偷拍。（圖擷自LIHKG討論區）

入住酒店的女子常脫衣自拍，卻不知道一舉一動都已被偷拍PO網。（圖擷自LIHKG討論區）