「敲掉的比展出的多」 這對夫妻連11年辦雙個展

2018-01-10 21:31

〔記者黃文瑜／台南報導〕「今年是第11年了！」善化陶藝家黃怡文、服裝設計師康月足伉儷以陶與布相襯，年年舉辦雙個展，今年邁入第11年，即將在新營文化中心展出21席茶席，與21套「茶服」，這個展覽規劃構思4年，黃怡文說，為了做21茶席，不知道敲掉多少組杯子，「因為堅持總經過一段苦日子。」

康月足年輕時是出色的時裝設計師，但是自己設計覺得完美的作品，在市場上卻不能大賣，反而是其他設計師看見她的作品，找到靈感，設計的衣服2、3年後在市面上大流行，老闆因此建議她要設計「俗」一點的衣服，在市場上就會大賣，不過，她一直希望能提升大家對「美」的感受，因此開始做「手染服」。

而陶藝家黃怡文原本是畫家，後來轉而投入陶藝，他認為，做茶壺就要懂泡茶，茶文化從宋朝就有，但台灣「茶文化」也會隨著時代而改變，過去泡茶要邊「養壺」，不斷在茶壺上澆熱水，但演變至今，採用釉燒的茶壺也不需透過澆水養壺，茶桌就是乾的。因此，他也透過陶藝，振興「茶」文化。

黃怡文說，每年都有好幾場展出，但夫妻倆11年來一定會一起舉辦「雙個展」，從茶具到茶人的衣服、桌布、桌蓆都相互搭配，為了提高大家的生活水平，將美融入生活當中，今年的展覽，4年前就開始規劃，要展出21茶席，但要展出21組，除了要有不同變化，還要考量燒製過程是否成功，因此，敲掉的作品比展出的還要多更多。