血汗加班不給錢 慣老闆竟嗆：我就流氓啦！不爽別做

2018-01-09 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕《勞基法》修法議題近期備受外界關注，有網友則在網路PO出影片，指控自己的老闆常讓員工超時工作，不僅說好的加班費違法不給，還逼員工簽自願離職單，且這名老闆還囂張嗆聲「我就是流氓啦！」、「不爽不要做」等，影片PO網後也引發網友紛紛搖頭批評。

有網友在「爆料公社」分享影片，內容為貨運司機和老闆談判，質疑貨運公司慣老闆故意侵占員工薪資，且每天都從早上8點做到晚上12點，不讓員工準時上下班，就連承諾加班到凌晨會加給獎金也都沒給，加班費也違法少算，一群貨運司機不滿賣命卻沒得到說好的報酬，但老闆態度卻相當強硬，怒嗆員工要不就接受這樣的待遇留下來繼續做，要不就直接離開。

不過當部分司機提出，老闆的做法違反《勞基法》，以及若要他們離開應該要算是被資遣，這名老闆也強硬的表示沒有這回事，並怒嗆「我就是流氓啦！不然你要怎樣！」、「不爽就不要做」，甚至口不擇言地說出「我管他什麼雞X法啦！」有員工則指出，老闆先前其實已被勞工局罰過2次錢，理由都是不肯給足加班費，眼看談判依然無果，員工決定轉向勞工局投訴，拿回自己應該有的薪水。

這段影片之後被爆料公社轉PO到YouTube，命名為「勞工的權益誰顧？」，其他網友看到則紛紛表示，「這些老闆都是被寵壞了，答應好的，點破還腦羞成怒！」、「慣老闆就是覺得不怕請不到人」、「超時加班就是理所當然」、「老闆就是這種態度，政府還要我們自己跟老闆談判？」、「物流業、餐飲業、護理界、保全業⋯⋯都超時啊，哪個政黨執政時關心過？」

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