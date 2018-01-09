農漁業防寒害 新竹縣府備戰

2018-01-09 10:18

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府今天卯起來抗寒！縣長邱鏡淳也計畫隨社會處長李國祿，會同人安基金會新竹平安站要去送暖給街友。

縣府農業處、消防局、家畜疾病防治所也全面動員抗寒，宣導農民替正進入採收期的柑橘防寒，為新嫁接上的梨穗保暖，幫魚塭「保溫」外，也加強預防民眾居家發生一氧化碳或是火災意外，以及嚴防口蹄疫、禽流感等因為寒流來襲而爆發。

中央氣象局新竹氣象站表示，新竹縣今天清晨最低溫度是攝氏9.6度，接近10點稍有回溫，來到攝氏10.7度，但仍可能下午隨著大陸冷氣團持續發威而繼續下降。

縣府農業處表示，新竹縣的農作目前柑橘正值採收期，另有高接梨甫嫁接梨穗，擔心這2種作物受到寒害，已請農民加強果園迎風面設置防風設施，酌量增施鉀肥以增加抗寒力。

另外也呼籲農民加強果園噴灌、噴霧、灌水、覆蓋、包裹樹幹或替果實套袋，以減少損害。

至於養殖魚塭，他們請漁民注意水溫降低的程度，如果低於攝氏15度，應儘速緊急採取緊急措施，例如提高水溫。

禽畜業者則要特別注意禽畜的保溫和管理，特別是位於山上、空曠、或是沿海地區的畜牧場應防範冷風侵襲。

因為低溫容易誘發禽畜發生緊迫而致病，特別是口蹄疫、禽流感等好發在低溫時節，飼養戶務必做好擋風設施，但又必須掌握好畜舍內的溫濕度環境且維持良好通風。