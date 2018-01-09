辱台老外實況主又來了！ 直播3洋男與台港2女泡泡浴

老外實況主CJayride，直播3名洋男與2名疑似來自台港的女子在摩鐵洗泡泡浴。圖中女子為先行離場的第3女。（圖擷自Twitch）

2018-01-09 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕老外實況主CJayride曾在直播平台Twitch宣稱「探索台灣」，卻亂丟魚丸到樹叢、將竹籤插入泥土、把喝完的珍珠茶飲放在捷運站出口，他已對此拍攝影片道歉。如今CJayride捲土重來，直播3名洋男與2名疑似來自台港的女子在摩鐵洗泡泡浴，過程中聊天室湧進一堆「EZ」（easy）留言。

CJayride於7日深夜的泡泡浴直播吸引上萬名網友觀看，3男2女擠在浴池內泡得不亦樂乎，女生更穿上比基尼露出豐滿酥胸，網友透露她們好像分別來自台灣和香港。還有人指出，原本是3位女孩，但其中一位途中接到電話先離開了。

直播平台出現香豔火辣的片段，不少國外網友所留言的「EZ」，似乎是在笑稱老外釣女生就是簡單，引起許多不滿的觀眾舉報疑似種族歧視，Twitch官方最後決定將CJayride的帳號Ban（封鎖）了3天。

CJayride對此在推特上回應，承認自己的帳號被禁止使用3天，但他不想多談為什麼會被Ban，因為這會讓討厭他的人趁隙而入。CJayride說，人們使用種族主義對待他，但他會再回來的，而且還會變得更強。