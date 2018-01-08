治濁水溪揚塵 李應元：匡列5億預算 解決百年揚塵問題

濁水溪揚塵困擾百年，李應元強調中央已全面啟動治理計畫。（記者林國賢攝）

2018-01-08 14:08

〔記者林國賢／雲林報導〕濁水溪揚塵危害嚴重，環保署長李應元今天表示環保署已經匡列5億元經費，全面總動員治理濁水溪，希望解決這個困擾百年的濁水溪揚塵問題。

李應元強調，整治濁水溪揚塵，從第四河川局提升到水利署，環保署也會全力配合，仍朝水覆蓋、綠覆蓋著手，水無法覆蓋的河床，用植物覆蓋，李應元說，撒草籽不要怕被水沖走，撒10次只要有一次成功，就值得的，其他如西瓜、稻草覆蓋，堤防外培育防風林等都必須去做，治理揚塵。

李應元說，綠覆蓋與水覆蓋等幾個面向完成後，再來就是要治山，減少濁水溪細砂，所有農委會水保局等也會加入治理團隊。

李應元強調，環保署已經匡列5億元經費，全面總動員治理濁水溪，希望能解決這個困擾百年的濁水溪揚塵問題。

至於環保團體要求「速拆集集攔河堰」，李應元表示，拆掉集集攔河堰一下子水流光了，對於秋冬季節下游是最有利，必須要有專業評估。

李應元指出，集集攔河堰管理權責屬經濟部水利署，以目前水量分配，絕大部分供應農業用水7成，工業用水佔2成、民生用水佔1成，水利的管理如何對三方面最好，必須聽取、尊重專業意見。