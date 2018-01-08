優質豬肉看這裡 屏東推「幸福豬標章」

率先取得屏東幸福豬標章的業者，包括中央肉品、東寶黑豬肉棧、耕耘肉品、阿爸7A豬等4家。（記者邱芷柔攝）

2018-01-08 12:31

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣養豬數量佔全國總生產量第2名，為了讓消費者能夠更輕易的辨別來自屏東的優質豬肉，屏東縣政府今天發表了「屏東幸福豬標章」，未來消費者即可透過標章認明屏東優質豬肉，買到無藥物殘留、不使用瘦肉精，在自然生長環境下所產出的優質豬肉。

「屏東幸福豬標章」在英文字母P中印著1隻小豬，展現屏東陽光、健康的形象，縣府指出，屏東與豬的英文都是以P開頭，正好可以代表「The Prefect Pig From Pingtung」，標章以最簡單的線條為設計出發點，就是要讓消費者一眼就可以辨別。

縣長潘孟安指出，屏東每年約有700多億的農業產值，其中畜牧業養豬就高達300多億，但過去有許多在法規內的小型養豬場，其畜養方式、污水處理等對環境造成了污染，近年經過縣府團隊逐一到農戶中拜訪、輔導業者，並結合環保局的沼渣沼液循環處理、檢驗中心把關機制等，讓屏東縣的豬肉產業不斷升級。

潘孟安說，在這幾年努力的基礎下，縣府推出了「屏東幸福豬標章」，通過三大原則來認證，包括不添加瘦肉精、藥物檢驗合格、畜養過程不造成環境污染等，現在進口豬充斥市場，消費者難以辨認一般溫體豬、加工豬肉產品來自哪裡，「屏東幸福豬標章」就是一個辨別與選購的指標。

縣府指出，屏東幸福豬標章誕生後，縣府制定了標章規範及公告，並輔導符合的業者申請認證，讓貼有屏東幸福豬標章的豬肉、豬肉加工產品，可以很快的在全國肉攤、超市、餐廳等與大家見面，相關擁有幸福豬標章的商店訊息，也會在縣府網頁上供消費者查詢。

率先得到屏東幸福豬標章的業者包括中央肉品、東寶黑豬肉棧、耕耘肉品、阿爸7A豬， 中央畜牧場場長蘇鵬說，繼雲林的快樂豬後，屏東縣推出幸福豬標章，屏東是養豬大縣，有屬於屏東在地的LOGO對於屏東養豬業者是很大的肯定與鼓勵，也期待這樣的基礎下，未來能讓屏東豬肉自由品牌更加蓬勃發展。