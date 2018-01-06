慟！知名蠟像藝術家林健成病逝 上千作品成追憶

2018-01-06 22:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕聞名國內外博物館界的蠟像、塑像藝術家林健成，因主動脈剝離緊急送醫，不幸在今天（6日）凌晨0點多逝世，享壽80歲。半世紀以來，他創作出上千個栩栩如生的蠟像作品，曾受國內許多政治、企業和宗教界人物委託製作蠟像，也為新竹縣打造多個戶外公共藝術，如今都將成為追憶。

林健成美術工作室企劃總監張小玲證實，林老師前晚因主動脈剝離，緊急送東元醫院，再轉送台大新竹醫院手術，但急救後，仍不幸回天乏術，享壽80歲。張小玲說，告別式之後，將與家屬討論，準備將工作室的作品策劃系列回顧展。

林健成是新竹縣新豐鄉丹琳蠟像製作公司負責人，從事蠟像工作超過50年。國立藝專（現為國立台灣藝術大學）美術工藝科畢業的他，曾師事楊英風；入伍期間，在金門陶瓷廠協助設計和燒陶，退伍後進入聯合工業研究所（今工業技術研究院），負責陶瓷研究工作。

林健成曾說，投入蠟像工作全是機緣。民國54年間，香港電影導演李翰祥到台灣拍《西施》，委託他為電影人物製作蠟像作宣導；當時他雖然毫無做蠟像的經驗，卻滿懷熱忱地接下工作，研發原料，讓蠟像的肌理、色澤更接近常人體態，不褪色。

民國60年我國退出聯合國，政府委託林健成製作一系列蠟像宣傳共匪暴行，在各地巡迴展出，他因此獲得十大傑出青年殊榮。

林健成的作品遍布美國、英國、加拿大、比利時、紐西蘭、日本、韓國等地博物館。他把蠟像視為藝術，並認為從事蠟像製作，還需要科學的運用和扎實的美工基礎，因此作品十分逼真，令觀者歎為觀止！

用心且勇於接受挑戰的林健成，與國內各博物館多有合作經驗。例如，國立台灣史前文化博物館委託他製作12公尺高的卑南耳玦雕塑，他為了讓作品的透光性更好，下了一番功夫，開發出新的材料「晶石」；「晶石」也從此廣泛地運用在蠟像創作，並成為特色。

林健成曾受託為企業家王永慶、張榮發；政治界的連戰、李登輝、陳水扁；宗教界的星雲大師、聖嚴法師、廣欽老和尚等人製作蠟像。此外，五峰鄉張學良文化園區的蠟像、合興車站的心型裝置藝術、新豐鄉野戰公園的水筆仔兵等，也都是他的傑作。