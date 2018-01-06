台中民宿違法放捕獸夾 野貓遭夾傷還被狗咬死

2018-01-06 21:42

〔記者李忠憲／台中報導〕民眾到台中大雪山某民宿入住，竟看到一隻野貓遭捕獸夾夾傷，楚楚可憐模樣令人難過，沒多久卻發現貓遭民宿養的流浪狗咬死。事件遭PO上PTT及臉書社團，網友憤怒留言灌爆民宿網站並向動保處檢舉。中市動保處表示，將盡速派人調查，如有違法將依法送辦。

PTT網站昨日有一名網友milkfish9（虱）PO文及照片，內文提到他母親這兩天到大雪山上某民宿過夜，隔天早上在門口看到有隻貓好像在木板上爬，牠發現我媽後立刻死命要爬進木板裡卻跑不掉，仔細一瞧，發現貓咪原來被捕獸夾夾住手或腳，模樣十分可憐。

民宿主人對他媽媽說，這（指捕獸夾）是故意設來抓野貓的，因野貓太多會來偷吃食物，受傷的貓會送到動保處。母親check out時，卻發現民宿員工拎著捕獸夾與已經過世的貓。工作人員說，民宿養了5、6隻狗，貓是被狗對準頸動脈咬死的。他媽媽描述事情發生經過時，十分傷心也非常生氣，想問大家這樣的狀況可以檢舉投訴嗎？

網友看了貼文和貓遭夾照片後既傷心又難過，罵聲連連，絕對不止你看到的這隻，不知道這樣殺了幾隻貓、拍照直接和動保處檢舉。網友也肉搜出該家民宿，留言灌爆民宿臉書粉絲專頁，並在各貓咪社團分享流傳。

民宿吳姓主管坦承確實有使用捕獸夾，但不是抓野貓，而是抓老鼠，員工發現貓被夾傷要將牠送動保處，農場養的流浪狗突然從後方竄出，將貓咬走後咬死，這是無心的意外。他說，不知道用捕獸夾違法，除承認面對錯誤外，農場將改用捕獸籠，不讓同樣意外再發生。

台中市動保處表示，今天已接獲多人檢舉，將立即派人前往調查，若屬實，農場使用捕獸夾已違反《動物保護法》，最高可處7萬5000元罰鍰。野貓因用捕獸夾夾傷，又遭野狗咬死，將移請檢察官認定，最重可處2年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金。