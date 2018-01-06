高職生對超跑比中指遭圍剿後道歉 「將軍」大器回應！

國立霧峰農工一名汽車科高職生，4日參觀2018世界新車大展時，對著國內超跑界名人「將軍」鄭為元所借出的上億元超跑，比出中指並拍照留念。（圖擷取自臉書）

2018-01-06 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕台中某高職陳姓學生跟著學校到台北南港展覽館參觀2018世界新車大展，他卻一時興起，對著國內超跑界名人「將軍」鄭為元所借出的上億元超跑PAGANI Huayra（風神）比出中指並拍照留念，引鄭為元不滿，在臉書發文痛批，陳姓學生事後連續PO文道歉，鄭為元如今也做出回應！

鄭為元對陳姓學生的所作所為相當不滿，在臉書上PO文寫道：「這位小朋友，不管你是誰，是否只是開玩笑，你都不該對著有車主的車子比上你的中指。因為你的幼稚行為，NEAT不會再開放給任何人拍照裡頭的任何車子！」

陳姓學生得知自己闖下大禍，兩度在臉書PO文道歉，表示因為自己愚蠢的舉動，影響到大家拍「將軍」車的權利，感到非常抱歉，希望大家能夠原諒他。

綜合媒體報導，鄭為元得知陳姓學生道歉後，他受訪說，接受學生的道歉，並稱讚學生「做錯事知錯道歉，勇氣十足」，表示發文原意是要提醒年輕人，對展車和車主都要有基本的尊重，現在自己也氣消了。

鄭為元指出，當時會生氣主要是因為對車主來說，對著愛車比中指實在讓人無法接受，加上事發地點是私人場地，並非展覽館，老闆好心讓學生進來賞車拍照卻比被中指，真的非常不禮貌。

不過面對網路上的酸民，鄭為元直言：「有些酸民只會講風涼話，比這位小朋友還不如，以為躲在螢幕後面就很安全」。