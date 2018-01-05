西子灣秘境化身劇場 來防空洞看「小王子」

西子灣秘境防空洞化身沉浸式劇場，上演主角小王子（右）「小王子離開星球之後」心境轉換的戲碼。（記者黃旭磊攝）

2018-01-05 21:33

〔記者黃旭磊／高雄報導〕西子灣秘境防空洞曾為日軍二戰指揮所，學生首次於洞內演出舞台劇。

中山大學藝術管理碩士班師生今天（5日）與HPS舞蹈劇場合作，在洞內打造沉浸式劇場《遊》，校長鄭英耀到場觀賞，劇碼《遊》以法國經典「小王子」為軸心，敘述主角小王子遊歷宇宙探險尋求友情、真愛與自我過程，演出精彩吸引民眾圍觀。

防空洞是西子灣隧道分支，日本昭和二年（1927年）由海野三次郎主持興工，隔年貫通，二戰時期曾是日軍作戰指揮所，後來成為高雄港務局臨時指揮所，去年首度開放吸引超過萬人參觀。

中山大學副教授謝榮峰說，這是台灣首次劇場在真實防空洞中演出，不同於一般傳統劇場讓觀眾坐在觀眾席，沉浸式劇場（Immersive Theater）利用演出時建築本身的特性，讓觀眾在劇場內自由行動，近距離與演員互動。

中山大學藝術管理碩士班學生席正薇是劇作製作人兼導演，她說，利用防空洞場域打造時空幻覺，而現代舞肢體呈現，比台詞更精準掌握角色情感，編劇與舞者共同創作出「小王子離開星球之後」心境轉換，是原著沒有的情節。

劇作即日起到週日（7日）下午持續演出，歡迎民眾捧場，順道到校區享受西灣美景。