變天了！明天全台都有下雨機會 北台早晚稍微偏涼

明（5）日北部、東北部早晚稍涼，全台都有短暫陣雨機會。（資料照，記者劉信德攝）

2018-01-04 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕明（5）日天氣受東北季風及南方雲系影響，北部、東北部早晚稍涼，全台雲量多，且都有下雨機會。

《中央氣象局》預測，明天持續受東北季風及南方雲系影響，北部及東北部北部及東北部清晨低溫在16度左右，各地高溫則在19至25度之間，早晚稍微偏涼。降雨方面，《天氣風險公司》指出，今年第一號颱風布拉萬減弱成熱帶低壓，外圍水氣將逐步北上，致使明天全台各地水氣增多，明天會更趨明顯，全台都有下雨機會。

空氣品質部分，據環保署《空氣品質監測網》預報，受東北季風及南方雲系影響，高屏地區空氣品質為「橘色提醒」等級，提醒敏感族群需留意；中南部則因空氣擴散條件持續不佳，雲嘉南為「紅色警示」狀態，中部呈「橘色提醒」；其他地區則為普通至良好狀態，指標污染物為細懸浮微粒。紫外線部分，《中央氣象局》指出，各地曝曬級數均為中量級以下，無須擔心防曬問題。

另外，《中央氣象局》也提醒，明天中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，另外，東半部地區及恆春半島也有長浪發生的機率，請大家多留意自身安全。