潭雅神地區獨神圳國中缺活動中心 最快今年規劃設計

2018-01-04 13:42

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區神圳國中缺活動中心，加上神岡區公立幼兒園供不應求，台中市教育局規劃在該校興建「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」，經費1億元，其中，立委洪慈庸協助爭取中央補助3千萬元，市長林佳龍今天視察，希望完工後與社區共享；教育局表示，預計109年完工，幼兒園110年招生。

林佳龍由教育局長彭富源及神岡區長王基成陪同，前往神圳國中視察「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」規劃及簡報，洪慈庸、市議員蕭隆澤、張立傑、張雅旻皆到場關心。

林佳龍表示，教育不應有貴富貧賤，原市區國中幾乎都有活動中心，原縣區國中僅6成有活動中心，神圳國中是潭雅神區唯一沒有活動中心的國中，市府為此規劃在神圳國中興建活動中心暨幼兒園教室，除提供學生使用之外，也希望將資源分享給社區。

針對潭雅神地區，林佳龍說，市府近幾年編列相當多預算在教育投資、縮短城鄉差距上，尤其神岡完全中學目前已經定案並興建中，未來落成後，將是潭雅神地區第一所市立完全中學，希望透過12年國教實施方式，讓孩子可以就近入學，降低交通的不便。

他並感謝洪慈庸向教育部爭取到3000萬元補助經費；市府教育局則自籌7000萬元，最快今年就會啟動「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」規劃設計，希望儘快在110年前正式招生。

洪慈庸表示，少子化問題嚴重，政府一定要讓年輕父母敢生，再由政府幫忙養育分攤。去年她爭取教育部與市府在神岡區新增4間幼兒園教室，可收納120名幼兒入學，減輕許多家庭的經濟負擔，仍期望未來公幼與私幼校舍比，可以從現在的3：7提高到4：6，讓更多年輕父母與孩子受到照顧。

神圳國中校長洪瑞濱表示，神圳國中多功能活動中心未來將兼具藝文中心、體育館、專科教室及非營利幼兒園教室等4大功能，完工後不但可以擴增神岡區公共化教保服務量、提供學生更好的學習環境，也能提供神岡地區辦理藝文及體育活動使用。