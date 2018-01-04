「請叫我藥師！」 南市藥師公會爭正名

2018-01-04 12:22

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市藥師公會慶祝1月15日藥師節，將於1月14日（週日）下午在台南大遠百廣場，舉辦「請叫我藥師」正名活動。南市藥師公會理事長吳振名表示，「藥劑師」和「藥師」不一樣，但一般人都搞混了，因此他們希望能正名，正確稱呼他們為「藥師」。

台南市藥師公會與市議員莊玉珠今天在台南市議會，召開「107年藥師節慶祝活動─請叫我藥師正名活動記者會」，衛生局長陳怡、副議長郭信良、市議員洪玉鳳等人出席力挺，現場並一起高喊「請叫我藥師！」

吳振名表示，「藥師法」自民國68年3月26日公布至今已近40年，早已將「藥師」正名，但民眾仍習於稱呼藥師為藥劑師，因此將今年度慶祝藥師節的活動主題，訂為「請叫我藥師」正名活動。

吳振名說，藥劑師只是服務藥品的製造和調劑，改為藥師後服務的是人，包括藥事照護、中藥、西藥，還有病理及藥理都要有深切了解，所學及涉略範圍更廣泛。因此有必要正名，讓民眾更加認識藥師，也讓民眾對藥師的稱謂更準確。

吳振名說，當天活動於下午1點半至4點半舉行，現場除了邀請民眾參加大聲公比賽，還有中藥滷包贈送及美善基金會的表演節目、衛生局公衛宣導及執行藥事照護績優藥師表揚等，歡迎民眾前往參加。

陳怡指出，藥師除了調劑藥品以外，對於政府照顧民眾的公共衛生政策推動也不遺餘力。今年的慶祝藥師節活動，也將同時表揚106年執行藥事照護查核輔導，及執行多元藥事照護服務案數績優的藥師，同時頒獎表揚評選為106年南市的優良社區藥局，及配合支援行動醫院的績優藥師。

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