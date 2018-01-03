踏雪尋梅正是時候！ 角板山梅花迎風綻放

復興區角板山梅園的梅花迎風綻開。（記者李容萍攝）

2018-01-03 22:19

〔記者李容萍／桃園報導〕梅花、梅花，越冷越開花！桃園市復興區的角板山公園，種植有200多棵30年以上的梅樹，為北台灣知名賞梅盛地，每年從12月下旬起到翌年1月白梅盛開，大片梅林彷彿降雪，市府觀光旅遊局今敲定13日至21日舉辦「角板山行館梅花季」活動內容。

角板山行館梅花季系列活動，包含樂齡無礙友善旅遊、閤家歡草地遊戲、賞梅日記本野餐會、賞梅茶會、七彩風車裝置、繪本展覽、智慧旅遊闖關遊戲、泰雅文化表演、新式梅花餐、U_moto試乘會等。

觀光旅遊局長楊勝評表示，在前幾波冷氣團的威力下，角板山公園的梅花已陸續綻放，早開的梅花在枝頭點綴綻放，散發出陣陣香氣，令人聞之神清氣爽，估計再過一星期花況會更熱鬧，梅花季活動期間，歡迎遊客前來賞梅、玩遊戲、野餐。

來到角板山除了賞梅，也可參觀角板山行館，館內展出蔣介石生前文物、舊照片、紀錄片等，還可一遊樟腦特展館，館內展示昔日採樟、製樟的技術；另外，角板山戰備隧道內的軍演3D實境及北橫開闢史的展示，更訴說著50年來的動盪與開創史，秘徑步道上的保育類動物公仔兵團個個逗趣，展現守護山林原野的情懷。