今年首颱「布拉萬」誕生！水氣週五影響台灣

目前位於南海的布拉萬颱風將持續往越南南部接近，對台沒有直接影響，不過颱風水氣有機會隨著環流北上，週五開始影響台灣。（圖擷自中央氣象局網站）

2018-01-03 09:27

〔即時新聞／綜合報導〕根據最新的氣象資料顯示，目前位於南海海面的熱帶性低氣壓，已於今天（3日）上午增強為今年第1號颱風「布拉萬」（Bolaven，高原名，寮國提供），目前朝向越南南部移動。

根據日本氣象廳的最新觀測資料顯示，原先在南海海面的熱帶性低氣壓，已於今天上午增強為輕度颱風布拉萬，布拉萬颱風中心氣壓1002百帕，上午9點的中心位置在北緯10.7度，東經116.1度，以每小時35公里速度向西北西移動。

氣象達人彭啟明指出，布拉萬颱風將持續往越南南部接近，對台灣沒有直接影響，不過颱風的水氣有機會隨著環流北上，週五開始可能和鋒面一起影響台灣，不只北部，中南部地區也都有機會出現降雨。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，「布拉萬」颱風1月3日上午成形，超越2013年在1月3日晚間20時誕生的蘇納姆颱風，追平1992年在1月3日上午誕生的愛克索颱風，成為近年來誕生時間最早的颱風；吳聖宇提醒，颱風外圍水氣逐漸靠近台灣，降雨機會將會逐漸提高，民眾好好把握今明兩天天氣相對較穩定時期。