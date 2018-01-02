好天氣只到週四！早晚溫差大 明晨低溫14度

明天各地早晚溫差大，清晨低溫會下探14度。（資料照，記者方賓照攝）

2018-01-02 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕好天氣剩2天！明天（3日）受到大陸冷氣團減弱影響，各地白天氣溫回暖，不過清晨受到輻射冷卻影響，低溫有可能下探14度。氣象局預報員劉沛滕表示，週五東北季風增強，屆時全台轉為濕冷的天氣。且下週一將有另一波冷氣團報到。

中央氣象局指出，明天天氣狀況與今天天氣型態相似，西半部天氣穩定，各地高溫約24至27度，僅東半部地區及北部山區，則因雲量偏多，高溫約22至24度。各地早晚仍是偏涼，低溫約在17至18度，早出晚歸記得適時調整衣物。

氣象局預報員劉沛滕表示，今（2日）起到週四，西半部各地都是多雲到晴的好天氣，週五東北季風增強，預計到週末全台轉為濕涼的天氣型態，且下週一又有另一波濕冷的大陸冷氣團南下。

明天迎風面的東半部地區和北部山區雲量較多，仍有局部短暫雨的機率，出門最好攜帶雨具備用。此外，中南部地區清晨容易有低雲或霧影響能見度，早起出門請多留意。

空氣品質方面，明天高屏地區為「紅色警示」，中部及雲嘉南及馬祖、金門及為「橘色提醒」，其他地區為良好至普通。

明天白天天氣溫度，西半部各地高溫約24至27度，東半部地區及北部山區，高溫約22至24度。（圖擷取自中央氣象局）

明天高屏地區為「紅色警示」，中部及雲嘉南及馬祖、金門及為「橘色提醒」，其他地區為良好至普通。（圖擷取自環保署）