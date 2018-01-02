病毒株預測錯誤！公費流感疫苗恐白打

因公費疫苗與實際流行病毒株不符，醫生建議，應從日常生活做起，避免染病。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者陳建志攝）

2018-01-02 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕流感疫情進入流行期，許多民眾紛紛帶著小孩前往診所施打公費疫苗。但現在卻傳出，世界衛生組織（WHO）在判斷病毒株上出現失誤，多達3分之2流感患者感染了不在疫苗保護範圍內的病毒株。

疾管署：公費流感疫苗仍有3成保護力

衛福部疾管署副署長莊人祥說明，世界衛生組織預測的流感B型病毒株，確實與實際流行不同，但由於疫苗有交叉保護力，因此雖然保護力不像猜對疫苗株可達6、7成，但仍有約3成，並非完全沒有，呼籲民眾可搭配勤洗手，以及出現症狀儘速就醫、在家休息等措施，以減少染病風險。

綜合媒體報導，台大兒科教授黃立民指出，WHO原本預測今年的B型流感病毒株應為「維多利亞型」，但實際上流行的卻是「日本山形株」。台大臨床數據顯示，有3分之2的病人感染的是「日本山形株」，不在此次疫苗的防護範圍內，也造成多名病童罹患腦炎、肺炎住院。

此次保護的病毒株涵蓋A型流感H1N1、H3N2及B型流感維多利亞株，報導引述黃立民說法，據實驗室數據顯示，「H3N2」和「日本山形株」的感染人數直線上升，「H3N2」約占3分之1，「日本山形株」約為3分之2，並非此次三價流感疫苗的防治目標。

黃立民提到，從去年11月開始便驚覺有異，因台大兒童門診的類流感患者、重症患者明顯增加，12月病例數有增無減，有不少兒童因感染B型山形株，而引發腦炎、肺炎，住進加護病房。

黃立民表示，民眾雖可自費施打四價疫苗，但現在供不應求，很難有機會接種，建議還是從日常生活做起，出入公共場所應戴上口罩，有流感症狀則在家休息避免外出。若確定感染，應儘速就醫服藥，疾管署已在去年12月起擴大公費抗病毒藥物給付，有類流感症狀且家人、同事、同班同學有類流感發病者，都可經醫師評估後用藥。

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