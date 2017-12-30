緊急通知！近3年來最強空污 31日早上侵台

環保署今晚間11點20分緊急通知，這波境外污染預計明（31日）晨就會影響台灣，西半部從北到南空氣品質指標（AQI）恐整片不良紅，恐成近3年最嚴重個案。示意圖。（資料照，記者邱芷柔攝）

2017-12-30 23:55

〔記者楊綿傑、劉力仁／台北報導〕跨年遭遇強烈空污勢難避免，目前霾害沙塵已隨冷氣團南移中，環保署晚間11點20分緊急通知，這波境外污染預計明（31日）晨就會影響台灣，西半部從北到南空氣品質指標（AQI）恐整片不良紅，環保署估計這波恐將成近3年最嚴重個案，提醒民眾不可輕忽。

從全球空氣品質APP就可以看到，中國北方許多城市AQI已經呈現一片危險紫及褐爆，AQI都在400、500以上。根據稍早數據，北京南方的保定市為例，AQI已經達到605的褐爆等級，其中懸浮微粒（PM10）達每立方公尺709微克、細懸浮微粒（PM2.5）也達每立方公尺474微克。都是極為恐怖的數字。

不過這些污染物恐怕在接下來7至8小時內會影響台灣，根據環保署預測，明（31日）上午7時至9時將率先抵達北部，隨後將逐步由北至南傳送。整個西半部及馬祖、金門將達「不良紅」，宜蘭及澎湖為「橘色提醒」，花東空品區為「普通」。

環保署監資處長張順欽補充，由於霾害與沙塵接連影響，除了PM2.5濃度偏高，PM10濃度也將上升，加上地面風速增強，雲嘉南空品區亦可能引發揚塵天氣，出現境外與本地污染疊加的效果，影響時間預估將持續至1日中午前後。

環保署空保處長蔡鴻德說，這次空污可能與2006年3月19日的個案類似，霾害與沙塵接連影響空氣品質，並可能成為近3年最嚴重個案。據了解中央部會及相關官員已經嚴陣以待。