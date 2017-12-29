獨家》竹北將斥資近億元新建文田橋 遭邱鏡淳否定打臉

竹北市公所獲營建署核定9405萬元，將新建豆子埔溪文田橋，以解決停車和塞車問題；但市長何淦銘（右橘衣）尚未簡報，即被新竹縣長邱鏡淳（左黑西裝）當場否定，2人臉色凝重！（記者廖雪茹攝）

2017-12-29 22:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹北市總經費近1億元的豆子埔溪文田橋新建工程，預計在明年初動工，以解決光明商圈停車一位難求問題，並改善周邊道路，不料今天新竹縣長邱鏡淳當著市長何淦銘的面否定此案，憂心將破壞整個行政區域，更直言「不要考慮」，2人臉色凝重，與會人士當場傻眼！對此，市公所表示將再設法溝通。

竹北市市長何淦銘表示，每到晚餐和假日時間，光明美食商圈幾乎找不到停車位，但縣治區停車場卻是空盪盪的，所以公所爭取在豆子埔溪儒林橋旁新建文田橋，引導車流到縣治區，以充分利用縣治區的停車空間，也可一併疏緩及分流光明一路、縣政二路等路段的壅塞車流。

但邱鏡淳表示，他原以為竹北市公所欲蓋人行吊橋，若是車行橋梁，把車流引進縣治區，將破壞完整的行政區域，造成縣治區塞車；而且家畜疾病防治所的停車場需配合退縮，妨礙家畜所辦理疫情業務，萬一發生狀況，後果更不堪設想，因此他認為不可行。

邱鏡淳說，車行橋梁可往下游方向規劃，不要在縣治區；至於塞車的問題，他指示交通旅遊處另研議改善。

根據市公所簡報，文田橋連接文田街與縣政五街，擬採單跨I型鋼梁橋，長約41公尺、寬18公尺，除疏導光明商圈周邊道路車流，也將一併改善周邊道路。經內政部營建署核定總經費9405萬元中，中央補助7624萬元，地方配合1881萬元。

此案本月初在竹北市代表會臨時會上審議時，多名代表憂心縣治區道路多為8公尺寬兩線道，未來恐造成縣治區交通衝擊；但考量難得獲中央核定近億元，最後決議照案通過。

竹北市公所表示，此案經縣府審核後轉呈到中央，提案前也曾由縣府秘書長主持協調會，並獲得縣府原則同意辦理。營建署原希望107年底前完工，因此案尚在細部設計招標作業中，預計108年2月完工；但若無法執行，補助款最後恐將被中央收回。

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