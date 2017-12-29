靜宜大學建構幸福銀髮生態圈 實踐社會責任

2017-12-29 22:33

〔記者張軒哲／台中報導〕靜宜大學為強化與區域連結合作，實踐社會責任，並培育學生具備創造在地發展價值的能力，創新將「在地實踐」融入「大學課程」，並整合校內的4個學院、10門課程、7名教師、13名業師及313名學生，透過「建構幸福銀髮生態圈」計畫，推動課程再造，讓師生在社區實作中，協助解決問題，成為教育部推動「大學社會責任實踐計畫（USR）」全國標竿學校。

教育部106年試辦大學社會責任實踐計畫，全國共核定118校、170件計畫，強調「在地連結」及「人才培育」，透過人文關懷與協助解決區域問題的概念，投入學界能量、深耕在地。於教育部所舉行的「大學社會責任實踐計畫（USR）」成果展，邀請全國標竿的靜宜大學與虎尾科技大學發表特色課程及成果。教育部長潘文忠在成果發表會中指出，期望透過大學社會責任實踐計畫，讓學生實際應用跨域知識，解決社會問題。

靜宜大學教務長暨計畫主持人林家禎表示，該校以「在地連結」為核心，「幸福銀髮」及「社會創新」為主軸，並透過「建構幸福銀髮生態圈」計畫，發展完善服務，善盡大學社會責任。社工系為台中市梧棲區草湳長青快樂學堂設計健康促進活動，食品營養學系師生進行膳食及共餐評估，創新創業研究所學生發揮所學專長，針對地方特色、長輩及志工的需求，設計老少共學的學習空間，並協助社區獲得台中市政府社會局所提供的設施及設備補助。在長青快樂學堂即將搬遷善水國民中小學時，師生同步進行規劃老少共學的新模式。

靜宜大學碩士生黃煒婷表示，實際到草湳社區，不僅對高齡長者及社區概況有深刻的瞭解，並學習許多跨領域知識，加上大家齊力合作，最後完成草湳長青快樂學堂的空間設計規劃書，並協助社區向台中市政府社會局，成功申請60萬的設施設備補助。

社工系三年級王筱萍說，社區中有位老爺爺，因眼力及行動不方便，變得不愛說話，她發現後，開始主動關懷及陪伴，尤其牽著老爺爺的手，在勞作課程中，完成一件件作品，心中滿是感動。